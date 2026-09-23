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Tappin’ the Gourd Pumpkin Festival at Tap Yard

Tappin’ the Gourd Pumpkin Festival at Tap Yard

🎃 Wilmington pumpkinheads, it’s time for Tap Yard's annual Tappin’ the Gourd Pumpkin Festival! 🍺

Join us at Tap Yard Wilmington on Saturday, October 3 for a full afternoon of fall fun at our FREE Pumpkin Festival.

From noon–8 PM, come out for pumpkin carving, a pumpkin pie-eating contest, $6 fall drafts, food, games and plenty of autumn fun.

Tap Yard Wilmington
Free
12:00 PM - 08:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
Get Tickets
Tap Yard Wilmington
502 S. 16th St.
Wilmington, North Carolina 28401
www.tapyardwilmington.com