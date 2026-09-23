Tappin’ the Gourd Pumpkin Festival at Tap Yard
Tappin’ the Gourd Pumpkin Festival at Tap Yard
🎃 Wilmington pumpkinheads, it’s time for Tap Yard's annual Tappin’ the Gourd Pumpkin Festival! 🍺
Join us at Tap Yard Wilmington on Saturday, October 3 for a full afternoon of fall fun at our FREE Pumpkin Festival.
From noon–8 PM, come out for pumpkin carving, a pumpkin pie-eating contest, $6 fall drafts, food, games and plenty of autumn fun.
Tap Yard Wilmington
Free
12:00 PM - 08:00 PM on Sat, 3 Oct 2026