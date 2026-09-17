Creative Castle First Friday Artwork at Home Plate Provisions
Creative Castle First Friday Artwork at Home Plate Provisions
Creative Castle First Friday Artwalk at Home Plate Provisions
Paintings by Tiffany O'Brien
Live sketching with Suzanne Brazil of The Splendid Torch
Music by DJ P-Mattitude & DJ Cadillac
Home Plate Provisions
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 2 Oct 2026
Event Supported By
Home Plate Provisions
910-228-5955
kathy@homeplateprovisions.com
Home Plate Provisions
910 Castle StWilmington, North Carolina 28401
910-228-5955
kathy@homeplateprovisions.com