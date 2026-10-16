Creative Castle First Friday Art Walk at Home Plate Provisions
Creative Castle First Friday Art Walk at Home Plate Provisions
Creative Castle First Friday Art Walk at Home Plate Provisions
Friday, November 6, 2026
Creative Castle First Friday Art Walk
5-9pm
Castle Street between 3rd & 12th streets
Free and open to the public
Home Plate Provisions, 910 Castle Street, will feature paintings by Barbara Johnson, tea tasting by local Queen Esther Teas, and live vinyl out front by P-Mattitude and DJ Cadillac.
Home Plate Provisions
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Home Plate Provisions
910-228-5955
kathy@homeplateprovisions.com
Home Plate Provisions
910 Castle StWilmington, North Carolina 28401
910-228-5955
kathy@homeplateprovisions.com