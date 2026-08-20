American Legion Post 129 14th Annual Holiday Craft Show – October 24, 2026, 9 AM to 3 PM.
American Legion Post 129 14th Annual Holiday Craft Show – October 24, 2026, 9 AM to 3 PM.
14th Annual American Legion Post 129 Holiday Craft Show featuring local artisans displaying their unique creations for purchasing. A wide variety of vendors will be on display.
American Legion Post 129 Holiday Craft Show
09:00 AM - 03:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
American Legion Post 129 , Carolina Beach, NC
910-458-9155
krbeunkate@aol.com
Artist Group Info
krbeunkate@aol.com
American Legion Post 129 Holiday Craft Show
1500 Bridge Barrier RoadCarolina Beach, North Carolina 28428
910-458-9155
krbeunkate@aol.com