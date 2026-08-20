© 2026 254 North Front Street, Suite 300, Wilmington, NC 28401 | 910.343.1640
News Classical 91.3 Wilmington 92.7 Wilmington 96.7 Southport
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

American Legion Post 129 14th Annual Holiday Craft Show – October 24, 2026, 9 AM to 3 PM.

American Legion Post 129 14th Annual Holiday Craft Show – October 24, 2026, 9 AM to 3 PM.

14th Annual American Legion Post 129 Holiday Craft Show featuring local artisans displaying their unique creations for purchasing. A wide variety of vendors will be on display.

American Legion Post 129 Holiday Craft Show
09:00 AM - 03:00 PM on Sat, 24 Oct 2026

Event Supported By

American Legion Post 129 , Carolina Beach, NC
910-458-9155
krbeunkate@aol.com

Artist Group Info

krbeunkate@aol.com
American Legion Post 129 Holiday Craft Show
1500 Bridge Barrier Road
Carolina Beach, North Carolina 28428
910-458-9155
krbeunkate@aol.com