WHQR's 2026 Primary Elections Coverage
Information about the 2026 primary elections in southeastern North Carolina: Candidate interviews and questionnaires, details on voting, and Election Day results.
Candidate questionnaires:
- Primary 2026: Pender County Board of Education and Board of Commissioners candidate questionnaires
- Candidate Q & A: 2026 Primary Election for District Attorney in Brunswick, Bladen, and Columbus counties
- Primary Election 2026: Brunswick County Sheriff candidates questionnaires
- Primary Election 2026: Brunswick County commissioner candidate questionnaires
- Primary Election: 2026: New Hanover County Board of Education candidate questionnaires