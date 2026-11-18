2027 Water Quality for Fisheries Symposium
2027 Water Quality for Fisheries Symposium
The Water Quality for Fisheries Symposium is a Coastal Carolina Riverwatch forum connecting coastal fishermen, researchers, agency representatives, local governments, students, community leaders, and advocates to exchange science, experience, infrastructure practices, policy ideas, restoration work, and practical solutions for healthier fisheries and coastal waters.
Connecting research, fishing experience, and policy to action. Join community voices and coastal leaders in identifying water-quality priorities and workable solutions.
January 28–29, 2027
Sturgeon City Environmental Education Center · Jacksonville, NC
Sturgeon City Environmental Education Center
$35-$95
09:00 AM - 04:00 PM, every day through Jan 29, 2027.
Event Supported By
Coastal Carolina Riverwatch
lisar@coastalcarolinariverwatch.org
Sturgeon City Environmental Education Center
50 Court StJacksonville, North Carolina 28540