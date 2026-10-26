Teen Art Club (Pleasure Island Library)
Teen Art Club (Pleasure Island Library)
Teens ages 12-18 make a new craft project each month or use library art supplies for their own projects. Registration is required. At Pleasure Island Library, Programming Room in Carolina Beach. Cost: Free. Hosted by New Hanover County Public Library. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/teen-art-club-pleasure-island-library-2026-11-12/
Pleasure Island Library, Programming Room
05:30 PM - 06:30 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
New Hanover County Public Library
910-798-6300
Pleasure Island Library, Programming Room
1401 N Lake Park Blvd #72Carolina Beach, North Carolina 28428