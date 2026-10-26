Children ages 5 and younger and their caregivers take part in an interactive, sensory-friendly storytime. Library staff build early literacy skills through singing, talking, reading, writing, and playing. At Pleasure Island Library, Programming Room in Carolina Beach. Cost: Free. Hosted by New Hanover County Public Library. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/sensory-storytime-pleasure-island-library-2026-11-10/

Pleasure Island Library, Programming Room

10:15 AM - 10:45 AM on Tue, 10 Nov 2026