Puzzle Swap (Pleasure Island Library)
Puzzle Swap (Pleasure Island Library)
Puzzle fans trade their old puzzles and can join a group that works on a new puzzle each month. The swap meets on the second Thursday of the month. At Pleasure Island Library, Programming Room in Carolina Beach. Cost: Free. Hosted by New Hanover County Public Library. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/puzzle-swap-pleasure-island-library-2026-11-12/
Pleasure Island Library, Programming Room
03:00 PM - 04:00 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
New Hanover County Public Library
910-798-6300
Pleasure Island Library, Programming Room
1401 N Lake Park Blvd #72Carolina Beach, North Carolina 28428