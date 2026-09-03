Open Mic Night!
Open Mic Night!
OPEN MIC AT THE PENDER ARTS COUNCIL!
Come enjoy local talent, creativity, and community!
All talents welcome- music, poetry, comedy, storytelling, & more!
Friday, September 11th from 6-8pm
Thursday, September 24th from 6:30-8:30pm
Free Admission
111 S. Wright St., Burgaw, NC, 28425
The Pender Arts Council
06:00 PM - 08:00 PM on Fri, 11 Sep 2026
Event Supported By
The Pender Arts Council
penderartscouncil@gmail.com
The Pender Arts Council
111 South Wright StreetBurgaw, North Carolina 28425
9102318190
penderartscouncil@gmail.com