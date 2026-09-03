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Open Mic Night!

Open Mic Night!

OPEN MIC AT THE PENDER ARTS COUNCIL!

Come enjoy local talent, creativity, and community!
All talents welcome- music, poetry, comedy, storytelling, & more!

Friday, September 11th from 6-8pm
Thursday, September 24th from 6:30-8:30pm

Free Admission
111 S. Wright St., Burgaw, NC, 28425

The Pender Arts Council
06:00 PM - 08:00 PM on Fri, 11 Sep 2026

Event Supported By

The Pender Arts Council
penderartscouncil@gmail.com
penderartscouncil.org
The Pender Arts Council
111 South Wright Street
Burgaw, North Carolina 28425
9102318190
penderartscouncil@gmail.com
penderartscouncil.org