Nimara Snyder & Brett Johnson live at Flytrap Brewing!
Nimara Snyder & Brett Johnson live at Flytrap Brewing!
Your Saturday plans just got a little more fun!
Bop around the Brooklyn Arts Social District (12–5), then make your way to the Flytrap Pumpkin Patch for live music with Nimara Snyder & Brett Johnson from 2–5 pm.
Plus, Gustu Peruano will be serving up their delicious Peruvian-style eats from 1–4 pm.
Flytrap Brewing
02:00 PM - 05:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut StWilmington, North Carolina