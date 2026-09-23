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Nimara Snyder & Brett Johnson live at Flytrap Brewing!

Nimara Snyder & Brett Johnson live at Flytrap Brewing!

Your Saturday plans just got a little more fun!

Bop around the Brooklyn Arts Social District (12–5), then make your way to the Flytrap Pumpkin Patch for live music with Nimara Snyder & Brett Johnson from 2–5 pm.

Plus, Gustu Peruano will be serving up their delicious Peruvian-style eats from 1–4 pm.

Flytrap Brewing
02:00 PM - 05:00 PM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
www.flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut St
Wilmington, North Carolina