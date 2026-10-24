National Night Out: Halloween Edition (Trunk-or-Treat)
National Night Out: Halloween Edition (Trunk-or-Treat)
The Carolina Beach Police Department brings back its postponed National Night Out with a Halloween twist on the Carolina Beach Boardwalk. Emergency vehicles from several agencies will be on display, along with trunk-or-treat, candy and safety tips. Costumes are encouraged. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Carolina Beach Boardwalk
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
Event Supported By
Carolina Beach Police Department
Carolina Beach Boardwalk
Carolina Beach Ave S.Carolina Beach, North Carolina 28428
(980) 422-2256
admin@saltandstonenc.com