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National Night Out: Halloween Edition (Trunk-or-Treat)

National Night Out: Halloween Edition (Trunk-or-Treat)

The Carolina Beach Police Department brings back its postponed National Night Out with a Halloween twist on the Carolina Beach Boardwalk. Emergency vehicles from several agencies will be on display, along with trunk-or-treat, candy and safety tips. Costumes are encouraged. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com

Carolina Beach Boardwalk
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
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Event Supported By

Carolina Beach Police Department
Carolina Beach Boardwalk
Carolina Beach Ave S.
Carolina Beach, North Carolina 28428
(980) 422-2256
admin@saltandstonenc.com
https://fb.me/e/4l7xgSN91