Children ages 2-5 explore their creativity with different art mediums in this child-driven, process-based art program. An adult must accompany each child, play clothes are recommended, and registration is required. At Pleasure Island Library, Programming Room in Carolina Beach. Cost: Free. Hosted by New Hanover County Public Library. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/messy-hands-pleasure-island-library-2026-11-03/

Pleasure Island Library, Programming Room

10:15 AM - 10:45 AM on Tue, 3 Nov 2026