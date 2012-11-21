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Melted: Mac & Cheese Festival

Melted: Mac & Cheese Festival

GET READY TO GET MELTED! Join us for the Melted: Mac & Cheese Festival at Waterline for an afternoon dedicated to everyone's favorite comfort food: Mac & Cheese! Come hungry and enjoy specialty mac & cheese creations from Smash N Dash, A&M, Feelin’ Swine, and T'Geaux Boyz! Plus, cold craft beer, good times, and live music with Mars in Spring from 2–4 PM!
Saturday, November 21 | 12–4 PM
FREE Admission | Family Friendly

Waterline Brewing Co.
12:00 PM - 04:00 PM on Sat, 21 Nov 2026

Artist Group Info

marykate@waterlinebrewing.com
Waterline Brewing Co.
721 Surry St.
Wilmington, North Carolina 28401
910-777-5599
info@waterlinebrewing.com
www.waterlinebrewing.com