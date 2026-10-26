Live Music: Phantom Playboys at Carolina Beach Pier
Live Music: Phantom Playboys at Carolina Beach Pier
Phantom Playboys play the final night of the October live music series at Carolina Beach Pier. The free show runs 7 to 10 PM. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/live-music-phantom-playboys-2026-10-30/
Carolina Beach Pier
07:00 PM - 10:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
Event Supported By
Carolina Beach Pier
Carolina Beach Pier
1800 Carolina Beach Ave NCarolina Beach, North Carolina 28428