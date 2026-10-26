Live Music: Carolina Aloha at Carolina Beach Pier
Live Music: Carolina Aloha at Carolina Beach Pier
Carolina Aloha plays live music at Carolina Beach Pier on Thursday evening. The free show runs 7 to 10 PM on the oceanfront pier. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/live-music-carolina-aloha-2026-10-29/
Carolina Beach Pier
07:00 PM - 10:00 PM on Thu, 29 Oct 2026
Event Supported By
Carolina Beach Pier
Carolina Beach Pier
1800 Carolina Beach Ave NCarolina Beach, North Carolina 28428