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Live Music: Carolina Aloha at Carolina Beach Pier

Live Music: Carolina Aloha at Carolina Beach Pier

Carolina Aloha plays live music at Carolina Beach Pier on Thursday evening. The free show runs 7 to 10 PM on the oceanfront pier. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/live-music-carolina-aloha-2026-10-29/

Carolina Beach Pier
07:00 PM - 10:00 PM on Thu, 29 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Carolina Beach Pier
https://whatsupcb.com/events/oktoberfest-on-the-beach-november-edition-2026-11-01/
Carolina Beach Pier
1800 Carolina Beach Ave N
Carolina Beach, North Carolina 28428