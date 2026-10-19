Futbol En Familia - Family soccer Night !
Futbol En Familia - Family soccer Night !
Join Brigade Boys and Girls Club for Family Soccer Night, a fun filled evening celebrating families and soccer !
Families can enjoy interactive soccer stations, friendly challenges, and activities designed for children and parents to play together. Bring the whole family for an evening of fun, connection, and community!
Acompananos en nuestra noche de Futbol en Familia de Brigade Boys and Girls Club !
Invitamos a las familias a disfrutar de una Noche de diversion, Futbol y convivencia. Los ninos y sus familias podran participar juntos en diferentes actividades y desafios de futbol, poner a prueba sus habilidades y crear Recuerdos especially.
Trae a Toda la familia y disfruta de una Noche de diversion y union comunitaria! No Te Lo Pierdas!!
Brigade Boys and Girls Club Of Southeastern North Carolina
05:00 PM - 07:00 PM on Mon, 26 Oct 2026
Event Supported By
Boys and Girls Club Of Southeastern North Carolina
910-622-2780
ngarcia@bgcsenc.org
Brigade Boys and Girls Club Of Southeastern North Carolina
2759 Vance StWilmington, North Carolina 28412
910-742-9456
ngarcia@bgcsenc.org