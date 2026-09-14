© 2026 254 North Front Street, Suite 300, Wilmington, NC 28401 | 910.343.1640
News Classical 91.3 Wilmington 92.7 Wilmington 96.7 Southport
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb! - Music Bingo

Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb! - Music Bingo

Get ready to unleash your wild side at Monday Funday with Deb!

We’ve got “Wild Thang” Music Bingo up in rotation this week! Join us for a fun mix of animal-based songs, cold pints, and a little friendly competition.

• Monday, September 21
• 6–8 PM
• Free to play • Win Flytrap gift cards!

Food Truck: Wheelz Pizza | 5-8 pm

Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 21 Sep 2026

Event Supported By

Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
www.flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut St
Wilmington, North Carolina