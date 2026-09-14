Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb! - Music Bingo
Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb! - Music Bingo
Get ready to unleash your wild side at Monday Funday with Deb!
We’ve got “Wild Thang” Music Bingo up in rotation this week! Join us for a fun mix of animal-based songs, cold pints, and a little friendly competition.
• Monday, September 21
• 6–8 PM
• Free to play • Win Flytrap gift cards!
Food Truck: Wheelz Pizza | 5-8 pm
Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 21 Sep 2026
Event Supported By
Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut StWilmington, North Carolina