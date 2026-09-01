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Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Music Bingo

Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Music Bingo

Monday Funday with Deb at Flytrap Brewing!

Happy Labor Day! - From delivery room bangers to the plight of the workin’ class, we will celebrate all types of labor...Music Bingo style (6-8 pm).

FREE TO PLAY. WIN FLYTRAP GIFT CARDS!

Food Truck: Wheelz Pizza | 5-8 pm

Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 7 Sep 2026

Event Supported By

Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
www.flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut St
Wilmington, North Carolina