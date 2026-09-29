Brunswick County Agricultural Fair & Expo
Brunswick County Agricultural Fair & Expo
The Brunswick Fair is back with thrilling midway rides for all ages, live music, Brad Machette - Comedy Hypnotist, Agricadabra Magic Show, Ember Fire Arts, livestock exhibits and shows, agriculture and arts exhibits, educational booths, vendors and fair food for every appetite.
Music highlights: David Bromley (8 pm Wednesday); Gage Saylor & The Creekside Boys (7:30 pm Thursday, 6:45 pm Friday); Max McCoy (1 pm Saturday); Half Tree (6:45 pm Saturday)
Fair admission: $8 ($7 cash price); free for kids 36" & under. Parking is free.
Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $32 on site ($30 cash price) or online before 4 pm Wed., Oct. 21 for $21.25 each or 4 for $76.75. Ride tickets are also available on the midway and discounted online pre-sale.
Fair hours: 4-11 pm Wednesday - Friday, 11 am - 11 pm Saturday, 11 am - 6 pm Sunday. Guests 16 & younger must be accompanied by a supervising adult.
More information: 910-757-1133 or BrunswickFair.com