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Brunswick County Agricultural Fair & Expo

Brunswick County Agricultural Fair & Expo

The Brunswick Fair is back with thrilling midway rides for all ages, live music, Brad Machette - Comedy Hypnotist, Agricadabra Magic Show, Ember Fire Arts, livestock exhibits and shows, agriculture and arts exhibits, educational booths, vendors and fair food for every appetite.

Music highlights: David Bromley (8 pm Wednesday); Gage Saylor & The Creekside Boys (7:30 pm Thursday, 6:45 pm Friday); Max McCoy (1 pm Saturday); Half Tree (6:45 pm Saturday)

Fair admission: $8 ($7 cash price); free for kids 36" & under. Parking is free.

Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $32 on site ($30 cash price) or online before 4 pm Wed., Oct. 21 for $21.25 each or 4 for $76.75. Ride tickets are also available on the midway and discounted online pre-sale.

Fair hours: 4-11 pm Wednesday - Friday, 11 am - 11 pm Saturday, 11 am - 6 pm Sunday. Guests 16 & younger must be accompanied by a supervising adult.

More information: 910-757-1133 or BrunswickFair.com

Stump Hill Farms
$8 fair admission ($7 cash price)
04:00 PM - 06:00 PM, every day through Oct 25, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Brunswick County Agricultural Fair & Expo
980-733-1337
brunscofair@gmail.com
https://brunswickfair.com
Stump Hill Farms
2030 Ash Little River Road NW
Ash, North Carolina 28420
https://www.stumphillfarms.com