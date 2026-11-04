Wilmywood Market
Wilmywood Market
Lights, camera, action! Celebrate Wilmington's iconic film and TV history at The Wilmywood Market, hosted by Geeks & Freaks ILM at Waterline! Explore a unique collection of local artisans, film-industry vendors, cinematic treasures, screen-inspired goods, and more! Whether you're a lifelong movie buff or just love supporting local creatives, this is one event you won't want to miss!
Sunday, November 15 | 1–5 PM
Waterline Brewing Co.
01:00 PM - 05:00 PM on Sun, 15 Nov 2026
Artist Group Info
marykate@waterlinebrewing.com
Waterline Brewing Co.
721 Surry St.Wilmington, North Carolina 28401
910-777-5599
info@waterlinebrewing.com