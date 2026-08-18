Tchaikovsky Serenade for Strings with the North Carolina Symphony
Tchaikovsky Serenade for Strings with the North Carolina Symphony
Jessie Montgomery: “Strum”
Terry Mizesko: Double Bass Concerto
Tchaikovsky: Serenade for Strings
North Carolina Symphony
Sophie Mok, conductor
Leonid Finkelshteyn, double bass
Wilson Center
Starting at $28 including all fees
03:00 PM - 11:59 PM on Sun, 31 Jan 2027
Event Supported By
North Carolina Symphony
Artist Group Info
North Carolina Symphony
tickets@ncsymphony.org
Wilson Center
703 North Third StreetWilmington, North Carolina 28401