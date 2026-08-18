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Tchaikovsky Serenade for Strings with the North Carolina Symphony

Tchaikovsky Serenade for Strings with the North Carolina Symphony

Jessie Montgomery: “Strum”
Terry Mizesko: Double Bass Concerto
Tchaikovsky: Serenade for Strings

North Carolina Symphony
Sophie Mok, conductor
Leonid Finkelshteyn, double bass

Wilson Center
Starting at $28 including all fees
03:00 PM - 11:59 PM on Sun, 31 Jan 2027
Get Tickets

Event Supported By

North Carolina Symphony

Artist Group Info

North Carolina Symphony
tickets@ncsymphony.org
https://ncsymphony.org/
Wilson Center
703 North Third Street
Wilmington, North Carolina 28401