Soup to Nuts Live! Featuring The Little Mercies
Soup to Nuts Live! Featuring The Little Mercies
Soup to Nuts Live! presents The Little Mercies on Sunday, July 19th. Doors open at 6:00 p.m. and show starts at 7:00 p.m. Reserve your seats by sending an email to soup@whqr.org or call 910-3431640 Ext 203 during regular business hours. ($10 suggested donation).
MC Erny Gallery at WHQR
$10 suggested donation
07:00 PM - 11:59 PM on Sun, 19 Jul 2026
Event Supported By
WHQR
9103431640
memberservices@whqr.org
Artist Group Info
The Little Mercies
MC Erny Gallery at WHQR
254 North Front StreetWilmington, North Carolina 28401
910.343.1640
webservices@whqr.org