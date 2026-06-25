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Soup to Nuts Live! Featuring The Little Mercies

Soup to Nuts Live! Featuring The Little Mercies

Soup to Nuts Live! presents The Little Mercies on Sunday, July 19th. Doors open at 6:00 p.m. and show starts at 7:00 p.m. Reserve your seats by sending an email to soup@whqr.org or call 910-3431640 Ext 203 during regular business hours. ($10 suggested donation).

MC Erny Gallery at WHQR
$10 suggested donation
07:00 PM - 11:59 PM on Sun, 19 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

WHQR
9103431640
memberservices@whqr.org
whqr.org

Artist Group Info

The Little Mercies
https://thelittlemercies.com/
MC Erny Gallery at WHQR
254 North Front Street
Wilmington, North Carolina 28401
910.343.1640
webservices@whqr.org
whqr.org