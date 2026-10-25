Oktoberfest on the Beach (November Edition)
Oktoberfest on the Beach (November Edition)
11/01 1:00 PM to 5:00 PM. Carolina Beach Pier brings back its Oktoberfest celebration for a November afternoon on the beach. The festivities run 1 to 5 PM. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Carolina Beach Pier
01:00 PM - 05:00 PM on Sun, 1 Nov 2026
Event Supported By
Carolina Beach Pier
Carolina Beach Pier
1800 Carolina Beach Ave NCarolina Beach, North Carolina 28428