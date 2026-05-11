New Organ Dedication and Concert

Oak Island Evangelical Presbyterian Church presents Charles Douthit their new Makin Windermere 3-45 digital organ. The Makin Organ is an English organ design, and carries the best sounds of the English organ tradition. Mr. Douthit is a graduate of Baylor University, where he studied organ performance. The public is invited.

06:00 PM - 08:00 PM on Sun, 17 May 2026

Event Supported By

Oak Island Evangelical Presbyterian Church
910-278-9741
oakislandpc@gmail.com
oipres.org

Artist Group Info

Charles Douthit
rev.w.l.taylor@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCBnKUSNxwClzMeQblECRU6w/videos
1503 East Oak Island Dr
Oak Island, North Carolina 28465
