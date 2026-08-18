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Mendelssohn Violin Concerto with the North Carolina Symphony

Mendelssohn Violin Concerto with the North Carolina Symphony

Haydn: Symphony No. 49, “The Passion”
Mendelssohn: Violin Concerto
Schumann: Symphony No. 2

North Carolina Symphony
Carlos Miguel Prieto, conductor
Justin Bruns, violin

Wilson Center
Starting at $48 including all fees
07:30 PM - 11:59 PM on Thu, 8 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

North Carolina Symphony

Artist Group Info

North Carolina Symphony
tickets@ncsymphony.org
https://ncsymphony.org/
Wilson Center
703 North Third Street
Wilmington, North Carolina 28401