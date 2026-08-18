Mendelssohn Violin Concerto with the North Carolina Symphony
Mendelssohn Violin Concerto with the North Carolina Symphony
Haydn: Symphony No. 49, “The Passion”
Mendelssohn: Violin Concerto
Schumann: Symphony No. 2
North Carolina Symphony
Carlos Miguel Prieto, conductor
Justin Bruns, violin
Wilson Center
Starting at $48 including all fees
07:30 PM - 11:59 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
North Carolina Symphony
Artist Group Info
North Carolina Symphony
tickets@ncsymphony.org
Wilson Center
703 North Third StreetWilmington, North Carolina 28401