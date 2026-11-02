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Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Trivia Night

Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Trivia Night

Shake off those Monday blues and join us for Monday Funday with Deb! We’ve got four rounds of Trivia lined up, from general knowledge to urban legends and a little “Who Said That?” Put your thinking caps on, bring your favorite teammates, and play for Flytrap gift cards!

FREE TO PLAY! 6-8 PM

Food Truck: Wheellz Pizza 5-8 PM

Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 9 Nov 2026

Event Supported By

Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
www.flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut St
Wilmington, North Carolina