Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Trivia Night
Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Trivia Night
Shake off those Monday blues and join us for Monday Funday with Deb! We’ve got four rounds of Trivia lined up, from general knowledge to urban legends and a little “Who Said That?” Put your thinking caps on, bring your favorite teammates, and play for Flytrap gift cards!
FREE TO PLAY! 6-8 PM
Food Truck: Wheellz Pizza 5-8 PM
Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 9 Nov 2026
Event Supported By
Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut StWilmington, North Carolina