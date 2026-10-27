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Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Music Bingo

Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Music Bingo

Food, Glorious Food! Join us on Monday, November 2nd for Music Bingo, featuring songs about food, drinks, and delicious treats! Grab your crew, sip your favorite Flytrap brews, and see if you can snag a Flytrap gift card!
Food Truck: Wheelz Pizza | 5-8 pm

Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 2 Nov 2026

Event Supported By

Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
www.flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut St
Wilmington, North Carolina