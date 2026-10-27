Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Music Bingo
Flytrap Brewing: "Monday Funday with Deb!" - Music Bingo
Food, Glorious Food! Join us on Monday, November 2nd for Music Bingo, featuring songs about food, drinks, and delicious treats! Grab your crew, sip your favorite Flytrap brews, and see if you can snag a Flytrap gift card!
Food Truck: Wheelz Pizza | 5-8 pm
Flytrap Brewing
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 2 Nov 2026
Event Supported By
Flytrap Brewing
9107692881
barfly@flytrapbrewing.com
Flytrap Brewing
319 Walnut StWilmington, North Carolina