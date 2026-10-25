Family Pre-Trick-or-Treat Party at Carolina Beach Pier
Family Pre-Trick-or-Treat Party at Carolina Beach Pier
10/31 1:00 PM to 4:00 PM. Carolina Beach Pier hosts a free, all-ages family party before trick-or-treating at its outdoor Tiki Bar, with music by DJ Disco Johnnie. A kids costume contest takes place at 3 PM. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Carolina Beach Pier
01:00 PM - 04:00 PM on Sat, 31 Oct 2026
Event Supported By
Carolina Beach Pier
Carolina Beach Pier
1800 Carolina Beach Ave NCarolina Beach, North Carolina 28428