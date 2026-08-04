Wilmington Symphony Youth Orchestras On 28 Feb 2027
Wilmington Symphony Youth Orchestras On 28 Feb 2027
Linda Estep, Youth Orchestra Conductor
Lisa Gattuso, Junior Strings Conductor
Date and Time: On Sun, 28 Feb 2027 16:00 - 17:00
Venue details: Kenan Auditorium, 515 Wagoner Drive, Wilmington, North Carolina, 28403, United States
Category: Live Music | Concert
Price: General Admission: USD 10.80
Kenan Auditorium, North Carolina
10.80
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 28 Feb 2027
Event Supported By
Wilmington Symphony Orchestra, usa
(910) 791-9262
info@wilmingtonsymphony.org
Kenan Auditorium, North Carolina
515 Wagoner DriveWilmington, North Carolina 28403