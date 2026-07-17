Wilmington Symphony Youth Orchestras
Wilmington Symphony Youth Orchestras
Linda Estep, Youth Orchestra Conductor
Lisa Gattuso, Junior Strings Conductor
URL:
Tickets: https://go.evvnt.com/3737858-0?pid=10303
Date and Time: On Sunday April 25, 2027 at 16:00 - 17:00
Venue details: Kenan Auditorium, 515 Wagoner Drive, Wilmington, North Carolina, 28403, United States
Category: Live Music | Concert
Price:
General Admission: USD 10.80
Kenan Auditorium -NC
USD 10.80
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 25 Apr 2027
Event Supported By
Wilmington Symphony Orchestra,NC
(910) 791-9262
info@wilmingtonsymphony.org
Kenan Auditorium -NC
515 Wagoner DriveWilmington, North Carolina 28403