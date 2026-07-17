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Wilmington Symphony Youth Orchestras

Wilmington Symphony Youth Orchestras

Linda Estep, Youth Orchestra Conductor
Lisa Gattuso, Junior Strings Conductor

URL:
Tickets: https://go.evvnt.com/3737858-0?pid=10303

Date and Time: On Sunday April 25, 2027 at 16:00 - 17:00

Venue details: Kenan Auditorium, 515 Wagoner Drive, Wilmington, North Carolina, 28403, United States

Category: Live Music | Concert

Price:
General Admission: USD 10.80

Kenan Auditorium -NC
USD 10.80
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 25 Apr 2027
Get Tickets

Event Supported By

Wilmington Symphony Orchestra,NC
(910) 791-9262
info@wilmingtonsymphony.org
Kenan Auditorium -NC
515 Wagoner Drive
Wilmington, North Carolina 28403