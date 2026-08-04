Wilmington Symphony Youth Orchestras
Wilmington Symphony Youth Orchestras
Linda Estep, Youth Orchestra Conductor
Lisa Gattuso, Junior Strings Conductor
Date and Time: On Sun, 22 Nov 2026 16:00 - 18:00
Venue details: Kenan Auditorium, 515 Wagoner Drive, Wilmington, North Carolina, 28403, United States
Category: Live Music | Concert
Price: General Admission: USD 10.80
Kenan Auditorium, Wilmington
10.80
04:00 PM - 06:00 PM on Sun, 22 Nov 2026
Event Supported By
Wilmington Symphony Orchestra - USA
(910) 791-9262
marketing@wilmingtonsymphony.org
Kenan Auditorium, Wilmington
515 Wagoner DriveWilmington, North Carolina 28403