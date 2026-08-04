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Wilmington Symphony Youth Orchestras

Wilmington Symphony Youth Orchestras

Linda Estep, Youth Orchestra Conductor
Lisa Gattuso, Junior Strings Conductor

Date and Time: On Sun, 22 Nov 2026 16:00 - 18:00

Venue details: Kenan Auditorium, 515 Wagoner Drive, Wilmington, North Carolina, 28403, United States

Category: Live Music | Concert

Price: General Admission: USD 10.80

Kenan Auditorium, Wilmington
10.80
04:00 PM - 06:00 PM on Sun, 22 Nov 2026
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Event Supported By

Wilmington Symphony Orchestra - USA
(910) 791-9262
marketing@wilmingtonsymphony.org
Kenan Auditorium, Wilmington
515 Wagoner Drive
Wilmington, North Carolina 28403