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Messy Hands (Pleasure Island Library)

Messy Hands (Pleasure Island Library)

Children ages 2-5 explore their creativity with different art mediums in this child-driven, process-based art program. An adult must accompany each child, play clothes are recommended, and registration is required. At Pleasure Island Library, Programming Room in Carolina Beach. Cost: Free. Hosted by New Hanover County Public Library. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/messy-hands-pleasure-island-library-2026-12-01/

Pleasure Island Library, Programming Room
10:15 AM - 10:45 AM on Tue, 1 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

New Hanover County Public Library
910-798-6300
www.nhclibrary.org
Pleasure Island Library, Programming Room
1401 N Lake Park Blvd #72
Carolina Beach, North Carolina 28428