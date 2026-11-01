Island Women Literary Group Meet & Greet With Mural Artist Nico Amortegui
Island Women Literary Group Meet & Greet With Mural Artist Nico Amortegui
Meet and greet with the Kite's Eye View mural artist for 20 children ages 5-12; registration required. At Carolina Beach Boardwalk (Kite's Eye View mural) in Carolina Beach. Cost: Free. More Carolina Beach and Kure Beach events, live music and weekly specials: whatsupcb.com
Full details on whatsupcb.com: https://whatsupcb.com/events/island-women-literary-group-meet-and-greet-with-mural-artist-2026-11-07/
Carolina Beach Boardwalk
02:00 PM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Carolina Beach Boardwalk
Carolina Beach Ave S.Carolina Beach, North Carolina 28428
(980) 422-2256
admin@saltandstonenc.com